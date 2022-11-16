МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации в ходе заседания в среду одобрил закон, предусматривающий единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Правительство установило размер пособия по безработице на 2023 год

Согласно сопроводительным материалам к документу, с 1 января 2023 года вводится универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и ежемесячной выплате до достижения ребенком возраста 17 лет, а также беременным женщинам.

Рассчитывать на такую выплату вправе нуждающиеся в социальной поддержке лица при условии, что они являются гражданами РФ и постоянно проживают на ее территории.

Право на пособие возникает, когда размер среднедушевого дохода семьи не достиг величины прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактическому проживанию заявителя.

В ходе определения права на пособие к учету принимается наличие у заявителя и членов его семьи:

движимого и недвижимого имущества;

доходов в виде процентов от вкладам (остатков на счетах) в банках и иных кредитных учреждениях и другое.

Если в семье несколько детей в возрасте до 17 лет, то выплату назначат на каждого ребенка.

Сумма пособия женщине, которая встала на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности, а также для лиц, имеющих детей в возрасте до 17 лет, составит 50, 75 или 100 процентов величины прожиточного трудоспособного населения, установленной в регионе в соответствии с федеральным законодательством.

Фонд пенсионного и социального страхования РФ назначает пособие на принципах "Социального казначейства".