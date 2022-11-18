МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества, которое было получено в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Минфин поддержал законопроект о майнинге криптовалют

По его словам, данная мера послужит восстановлению справедливости и позволит направить изъятые средства на возмещение ущерба потерпевшим от киберпреступников.

Согласно публикации Telegram-канала профильного комитета, законопроект содержит поправки в Уголовный кодекс РФ. Изменения позволят применять конфискацию имущества, "полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации".

Авторы законопроекта отметили, ссылаясь на данные МВД РФ, что "каждое четвертое преступление совершается с использованием информационных технологий или в сфере компьютерной информации". В 2021 году в России было совершено 6 354 преступления в сфере компьютерной информации, что на 62,5% больше, чем в предыдущем году, добавляют они.

Инициативу внесли в Госдуму члены комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный а также глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.