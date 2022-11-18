В ГД внесли проект о конфискации полученного от киберпреступлений имущества
В ГД внесли проект о конфискации полученного при совершении киберпреступлений имущества
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества, которое было получено в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По его словам, данная мера послужит восстановлению справедливости и позволит направить изъятые средства на возмещение ущерба потерпевшим от киберпреступников.
Согласно публикации Telegram-канала профильного комитета, законопроект содержит поправки в Уголовный кодекс РФ. Изменения позволят применять конфискацию имущества, "полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации".
Авторы законопроекта отметили, ссылаясь на данные МВД РФ, что "каждое четвертое преступление совершается с использованием информационных технологий или в сфере компьютерной информации". В 2021 году в России было совершено 6 354 преступления в сфере компьютерной информации, что на 62,5% больше, чем в предыдущем году, добавляют они.
Инициативу внесли в Госдуму члены комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный а также глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
https://1prime.ru/legal/20221118/838867182.html
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