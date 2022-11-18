МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Грабители выкрали из дома главы Biglion Владимира Виноградова имущество на сумму 920 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Мошенники придумали новую схему обмана с "единым межбанковским счетом"

Отмечается, что воры забрали из дома в деревне Шаганино (Новая Москва) сейф с ювелирными украшениями, стоимость которых превышает 920 тысяч рублей. По словам собеседника агентства, о случившемся заявила супруга Виноградова.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением, в крупном размере)", — сказал источник.

По его информации, полиция доставила в отделение двух граждан Таджикистана, чей процессуальный статус не уточняется, а также планирует проверить ломбарды.