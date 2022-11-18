Дом гендиректора Biglion обокрали, сообщил источник
Источник сообщил, что дом главы Biglion Виноградова обокрали на 920 тысяч рублей
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Грабители выкрали из дома главы Biglion Владимира Виноградова имущество на сумму 920 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что воры забрали из дома в деревне Шаганино (Новая Москва) сейф с ювелирными украшениями, стоимость которых превышает 920 тысяч рублей. По словам собеседника агентства, о случившемся заявила супруга Виноградова.
"По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением, в крупном размере)", — сказал источник.
По его информации, полиция доставила в отделение двух граждан Таджикистана, чей процессуальный статус не уточняется, а также планирует проверить ломбарды.
https://1prime.ru/legal/20221118/838872930.html
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