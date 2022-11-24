МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал в ходе конференции "Сбера" по искусственному интеллекту поручение по ускорению работы над законопроектом по обезличиванию персональных данных. ФНС отследит удобство для бизнеса инструментов искусственного интеллекта

"Прошу парламент ускорить работу над соответствующим законопроектом, он должен быть принят в кратчайшие сроки. Он в первом чтении, насколько я понимаю, уже прошел еще в 2021 году, нужно доработать", — сказал он.

"Есть, конечно, вопросы, связанные с необходимостью защиты личной информации, насколько я понял,…речь идет об обезличенных данных, это, безусловно, будет помогать, повышать эффективность оказания медицинской помощи", — добавил он.

По словам Путина, ы ходе работы в данном направлении нужно учитывать озабоченность граждан и предпринимателей.

"Хорошо понимаю те опасения, которые возникают как со стороны государства, так и со стороны бизнеса, нужно обязательно учитывать все озабоченности граждан, предпринимателей относительно доступа к массивам информации, создавать прочные законодательные гарантии защиты прав и свобод и обязательно двигаться вперед, налаживать все технологические процессы формирования, обезличивания, хранения, предоставления доступа к данным", — заявил он.

Российский лидер также попросил подумать, как лучше выстроить механизм, чтобы разработчики получили такие данные, в таком объеме, какой необходим для создания решений по машинному обучению.

Госдума 16 февраля 2021 года приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О персональных данных", устанавливающий порядок обезличивания персональных данных. Законопроект также устанавливает порядок получения согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных. В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил поручил правительству и Госдуме до марта подготовить проекты поправок в законы о доступе к наборам обезличенных данных с обеспечением безопасности и конфиденциальности.