Путин поручил ускорить работу над законопроектом по обезличиванию персональных данных
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал в ходе конференции "Сбера" по искусственному интеллекту поручение по ускорению работы над законопроектом по обезличиванию персональных данных.
"Прошу парламент ускорить работу над соответствующим законопроектом, он должен быть принят в кратчайшие сроки. Он в первом чтении, насколько я понимаю, уже прошел еще в 2021 году, нужно доработать", — сказал он.
"Есть, конечно, вопросы, связанные с необходимостью защиты личной информации, насколько я понял,…речь идет об обезличенных данных, это, безусловно, будет помогать, повышать эффективность оказания медицинской помощи", — добавил он.
По словам Путина, ы ходе работы в данном направлении нужно учитывать озабоченность граждан и предпринимателей.
"Хорошо понимаю те опасения, которые возникают как со стороны государства, так и со стороны бизнеса, нужно обязательно учитывать все озабоченности граждан, предпринимателей относительно доступа к массивам информации, создавать прочные законодательные гарантии защиты прав и свобод и обязательно двигаться вперед, налаживать все технологические процессы формирования, обезличивания, хранения, предоставления доступа к данным", — заявил он.
Российский лидер также попросил подумать, как лучше выстроить механизм, чтобы разработчики получили такие данные, в таком объеме, какой необходим для создания решений по машинному обучению.
Госдума 16 февраля 2021 года приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О персональных данных", устанавливающий порядок обезличивания персональных данных. Законопроект также устанавливает порядок получения согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных. В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил поручил правительству и Госдуме до марта подготовить проекты поправок в законы о доступе к наборам обезличенных данных с обеспечением безопасности и конфиденциальности.
https://1prime.ru/legal/20221124/838943116.html