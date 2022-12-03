МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Перед представителями различных юридических профессий стоят серьезные задачи, заявил президент России Владимир Путин, поздравляя юридическое сообщество России с профессиональным праздником. Кремль опубликовал соответствующую телеграмму на своем сайте. Путин призвал поддержать предприятия людей с ограничениями по здоровью

"Поздравляю вас с Днем юриста… Сегодня перед вами стоят серьезные, ответственные задачи, связанные с совершенствованием нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, противодействием коррупции, повышением правовой культуры в обществе, оказанием людям квалифицированной юридической помощи", — сказано в телеграмме.

Путин отметил, что цель праздника — подчеркнуть важную роль юридического сообщества в жизни страны. Юристы стоят на страже закона, защищают конституционные права и свободы граждан, содействуют укреплению государственности и обеспечивают юридическое сопровождение деятельности бизнеса и социальной сферы, пояснил президент.

Путин также отметил глубокие знания, честность и неравнодушие в труде юристов.

"И конечно, самые искренние слова благодарности и признательности — ветеранам юридического корпуса". — добавил он.