Путин: перед российскими юристами стоит серьезная задача по противодействию коррупции
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Перед представителями различных юридических профессий стоят серьезные задачи, заявил президент России Владимир Путин, поздравляя юридическое сообщество России с профессиональным праздником. Кремль опубликовал соответствующую телеграмму на своем сайте.
"Поздравляю вас с Днем юриста… Сегодня перед вами стоят серьезные, ответственные задачи, связанные с совершенствованием нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, противодействием коррупции, повышением правовой культуры в обществе, оказанием людям квалифицированной юридической помощи", — сказано в телеграмме.
Путин отметил, что цель праздника — подчеркнуть важную роль юридического сообщества в жизни страны. Юристы стоят на страже закона, защищают конституционные права и свободы граждан, содействуют укреплению государственности и обеспечивают юридическое сопровождение деятельности бизнеса и социальной сферы, пояснил президент.
Путин также отметил глубокие знания, честность и неравнодушие в труде юристов.
"И конечно, самые искренние слова благодарности и признательности — ветеранам юридического корпуса". — добавил он.
https://1prime.ru/legal/20221203/839042597.html
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