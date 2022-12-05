МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. В Кремле не ведут дискуссий и обсуждений инициатив по вводу ограничений для покинувших Россию и стимулах для их возвращения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле оценили слова Шольца об "эффективности" антироссийских санкций

"Конечно, все-таки лучше, чтобы участники рабочей дискуссии комментировали. Мы в данном случае не хотели бы вторгаться сюда, поэтому я здесь оставлю без комментариев… В Кремле никаких на этот счет дискуссий и обсуждений не ведется", — сказал он.

Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации. В интервью "Ведомостям" он отметил, что эти меры могли бы сделать нахождение выехавших за границу россиян "менее комфортным".