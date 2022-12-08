МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Следственный комитет России для эффективной борьбы с коррупцией хочет получить возможность неотложно арестовывать имущество фигурантов и связанных с ними лиц до суда, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Бастрыкин раскрыл статистику по делам о коррупции за 11 лет

Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

"В качестве предложений по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции можно рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 165 УПК РФ в части наделения следователя полномочиями по применению неотложного ареста по всем основаниям, указанным в ч. 1 ст. 115 УПК РФ, а не только в отношении имущества, перечисленного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ (то есть имущества, подлежащего конфискации)", — сказал Бастрыкин.

Сейчас следователи могут накладывать неотложный арест в исключительных случаях — на вещи, заложенные или сданные на хранение в ломбард — деньги, ценности, авто, которое принадлежит фигуранту, или иное имущество.

По мнению СК, в разы эффективнее будет борьба с коррупцией, если следователи смогут неотложно арестовывать в том числе и имущество, находящееся у других лиц, связанных с фигурантами. Но после неотложного ареста следователь все равно должен обращаться в суд за решением.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.