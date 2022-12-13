МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Изменения в законодательстве о трудовой занятости в России должно в полном объеме защитить трудовые права жителей новых регионов страны, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на обсуждении проекта нового федерального закона о занятости. Европейцы могут стать "живым щитом" для Украины, заявил Медведев

"При работе над законодательством в сфере занятости необходимы нормы, которые позволят в полном объеме защитить трудовые права жителей освобождённых территорий. Также следует подумать и над гарантиями трудоустройства мобилизованных граждан и по целому ряду других проблем, которые сейчас существуют", — сказал он.

Медведев также отметил стремительное изменение подходов в сфере занятости и исчезновение некоторых профессий. Он полагает, что в новой редакции закона о трудовой занятости должны быть отражены различные понятия, в том числе, связанные с платформенной занятостью, трудовой мобильностью, помощью в открытии собственного дела, с оплатой общественных работ и рядом других новелл в трудовом праве.

"Единая Россия совместно с министерством труда и социальной защиты такой законопроект подготовила. Давайте его сейчас обсудим. Я рассчитываю на то, что он сможет полноценно заменить устаревший закон о занятости", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ подготовил концепцию новой редакции закона о занятости населения. Как отмечал глава министерства Антон Котяков, закон, которому уже более 30 лет, нуждается в пересмотре. В частности, в обновленной версии закона могут появиться главы о самозанятых и платформенной занятости.