МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Следующим шагом будет введение административной и уголовной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя нормы законопроекта о биометрии. В Госдуме предложили сократить для сердечников рабочее время зимой

"Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту. Следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных", — написал он в телеграм-канале.

По словам Володина, текущая редакция законопроекта предусматривает запрет на хранение геномной информации, ограничение перечня биометрии (только лицо и голос), запрет принужденияк сдаче биометрии, введение возможности упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через "Госуслуги". Кроме того, согласно положениям документа, вводится запрет на использование биометрии детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в РФ, добавил спикер Думы.

Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении на заседании 20 декабря. Спикер отметил, что при подготовке поправок проект был "существенно изменен" — "исключены все неопределенности и двойные толкования".

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев направил документ Володину с просьбой провести слушания по законопроекту с представителями экспертных и научных организаций.

Госдума 24 ноября приняла в первом чтении законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической системы (ЕБС) или иных информационных систем. Проект устанавливает правовые основы обработки биометрических персональных данных в целях осуществления идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы.