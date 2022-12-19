МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Законопроект об ответственности за утечку биометрических можно подготовить оперативно и рассмотреть приоритетно в начале следующего года, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов (ЕР). Госдума планирует ввести ответственность за принудительный сбор биометрии

"Тема персональных данных должна выходить на первый план, тем более биометрических данных… С точки зрения подготовки отдельных законодательных инициатив, на мой взгляд, это можно сделать оперативно, внести, но рассматривать уже приоритетно в начале следующего года и выходить на конкретные решения", — сказал он.

Бессарабов отметил, что незаконное использование биометрии — проблема не только правовая, но и общественно-моральная — "насколько технологии должны вмешиваться в жизнь человека, и где тот баланс и правой заслон, куда дальше вмешательство невозможно".

Ранее в понедельник спикер Думы Вячеслав Володин анонсировал работу над введением административной и уголовной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных.

Госдума 24 ноября приняла в первом чтении законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической системы (ЕБС) или иных информационных систем. Проект устанавливает правовые основы обработки биометрических персональных данных в целях осуществления идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы.

Законопроект будет рассмотрен во втором чтении на заседании ГД 20 декабря. Володин подчеркнул, что при подготовке поправок проект был "существенно изменен" — "исключены все неопределенности и двойные толкования".