МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит в Трудовой кодекс РФ поправки, уточняющие права добровольцев и мобилизованных на продление прежнего трудового договора. Безработные предпенсионного возраста получат одинаковые суммы пособия

Так, если трудовой договор с указанным лицом был расторгнут по истечении срока его действия во время прохождения военной службы (исполнения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ), то в течение трех месяцев после его окончания такое лицо имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым был заключен указанный трудовой договор.

Поправки в ТК РФ также предусматривают, что доставка лиц, выполняющих работы вахтовым методом, от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работ и обратно осуществляется за счет средств работодателя. Возможна также компенсация стоимости проезда работника от места жительства до пункта сбора.

Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.