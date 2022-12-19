МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству право определять порядок надзора за работой лифтов и эскалаторов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин изменил перечень сложных объектов использования атомной энергии

Ранее в заключении экономического комитета Совета Федерации отмечалось, что изменениями в законодательство в связи с принятием закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" с 1 июля 2021 года исключены правовые основания для осуществления госконтроля за соблюдением требований техрегламентов в отношении опасных технических устройств зданий и сооружений.

Таким образом, закон дополняет действующие нормы, уточняя, что "до дня вступления в силу федерального закона, определяющего правовое регулирование в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах", федеральный госконтроль осуществляется ведомством, уполномоченным правительством РФ.

На объектах, подведомственных Минобороны, ФСБ, СВР контроль в отношении опасных технических устройств осуществляется подразделениями соответствующих министерств и ведомств.