МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. В ходе пленарного заседания во вторник Госдума приняла во втором чтении законопроект о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии. Документ предусматривает запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи. Госдума приняла закон о втором этапе инвестквот на вылов водных биоресурсов

Законопроект содержит правовые основы обработки биометрии в целях идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы (ЕБС) или иных, в том числе государственных, информационных систем, сообщается в пояснительной записке к проекту.

Спикер Думы Вячеслав Володин рассказал накануне, что документ был существенно доработан поправками ко второму чтению — "исключены все неопределенности и двойные толкования". В текущей редакции законопроекта предлагается ввести запрет на хранение геномной информации, ограничить перечень биометрии (только лицо и голос), запретить принуждать к сдаче биометрии, ввести возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через "Госуслуги". Кроме того, согласно положениям документа, вводится запрет на использование биометрии детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в РФ (запрет трансграничной передачи), отмечал спикер Думы.

Также предполагается запрет любой дискриминации в отношении лиц, отказавшихся от сдачи биометрии и устанавливается, что отказ от ее сдачи не может ограничить оказание гражданину госуслуг или иных работ. При этом документом устраняется возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии. Отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме через отделения МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через "Госуслуги".

Кроме того, в целях контроля за деятельностью ЕБС будет создан Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии с включением в его состав представителей общественности, религиозных организаций и экспертного сообщества.

При этом документ уточняет понятие "мобильное приложение ЕБС", а также его бесплатное использование гражданами.