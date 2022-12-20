МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, согласно которому порядок учета и хранения изъятых предметов и документов, а также арестованного имущества будет устанавливать правительство РФ. ГД запретила перечислять взыскиваемые деньги на счета в иностранных банках

Документ подготовлен во исполнение протокола заседания межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Он дает кабмину полномочия устанавливать порядок учета и хранения предметов и документов, изъятых в ходе досудебного производства, до признания их вещественными доказательствами или до возврата лицам, у которых они были изъяты, а также арестованного имущества.

Кроме того, закон допускает сдачу на хранение ценностей, изъятых в качестве вещдоков, после необходимых следственных действий не только в банк, как сейчас, но и в финансовое подразделение органа, который принял решение об их изъятии, или в специально выделенное этим органом помещение, обеспечивающее сохранность и надлежащие условия хранения.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.

В настоящее время правила хранения вещественных доказательств закреплены непосредственно в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК). Однако в нем не установлен порядок хранения предметов, изъятых в ходе проверки сообщений о преступлениях или предварительного расследования, но еще не признанных вещественными доказательствами.

Установленный статьей 82 УПК порядок хранения вещдоков не может применяться при хранении изъятых предметов, поскольку в ходе предварительного расследования по уголовному делу к ним нужен свободный доступ для следственных действий.

В соответствии с информацией ФСБ, в значительном числе случаев большинство изъятых по уголовным делам предметов и документов не признаются вещдоками.

Кроме того, сейчас не урегулирован вопрос учета и хранения арестованного имущества в соответствии со статьей 115 УПК РФ. А некоторые категории вещественных доказательств статья 82 УПК позволяет передавать на уничтожение или реализацию, что невозможно до их признания вещдоками.