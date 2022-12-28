МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Россияне могут с 28 декабря заполнить на портале госуслуг заявление на единое пособие для семей с детьми, имеющих низкие доходы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с вице-премьерами. Путин заявил об увеличении пособия для беременных

Она также отметила, что в бумажной форме заявление можно подать с 9 января в клиентские службы Социального фонда или МФЦ. Первые выплаты поступят семьям уже во второй половине января.

Единое пособие будет выплачиваться согласно единым правилам во всех регионах России семьям со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума, с применением комплексной оценки нуждаемости.

Размер пособия на детей составит 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в регионе, в зависимости от финансового положения семьи. В среднем по стране в 2023 году это 7 тысяч, 10,5 тысячи или 14 тысяч рублей.

Пособие объединит сразу ряд ранее существовавших мер поддержки, в частности, выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие на детей от 3 до 8 лет и пособие на детей от 8 до 17 лет.