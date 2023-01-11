Роструд напомнил о недопустимости занижения зарплаты на испытательном сроке
Роструд: работодатель не вправе уменьшать зарплату на время испытательного срока
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Находящемуся на испытательном сроке работнику нельзя устанавливать зарплату меньше, чем работникам, уже прошедшим испытательный срок, сообщил Роструд в своем в Telegram-канале.
"Нет, нельзя. На работников в период испытательного срока распространяются все положения трудового законодательства и документов работодателя (в том числе в части оплаты труда), как и на работников, работающих после испытательного срока", — ответили специалисты ведомства на вопрос о том, можно ли на время испытательного срока установить меньшую зарплату.
В Роструде также отметили, что при нарушении прав работник может обратиться в инспекцию труда. Обращение можно направить на портале "Онлайнинспекция.рф".
https://1prime.ru/legal/20230111/839440923.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.