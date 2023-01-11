МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Находящемуся на испытательном сроке работнику нельзя устанавливать зарплату меньше, чем работникам, уже прошедшим испытательный срок, сообщил Роструд в своем в Telegram-канале. Чудеса случаются. Кому повысят зарплату в 2023 году

"Нет, нельзя. На работников в период испытательного срока распространяются все положения трудового законодательства и документов работодателя (в том числе в части оплаты труда), как и на работников, работающих после испытательного срока", — ответили специалисты ведомства на вопрос о том, можно ли на время испытательного срока установить меньшую зарплату.

В Роструде также отметили, что при нарушении прав работник может обратиться в инспекцию труда. Обращение можно направить на портале "Онлайнинспекция.рф".