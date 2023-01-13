МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Нельзя открывать "ящики Пандоры" — с врагами надо бороться, но все остальные — это граждане России, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложение лишать имущества уехавших россиян. Россия сможет обойтись без уехавших айтишников, считает эксперт

"Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры все-таки. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами", — заявил он в опубликованном изданием "Лайф" видеокомментарии.

Песков отметил, что в этом вопросе для начала нужно "четко квалифицировать" и определить, что именно считается преступлением.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал добавить в Уголовный кодекспункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. По словам спикера, в последнее время "некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, её жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". По его словам, "их цель — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом".