МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Реализация идеи конфискации имущества граждан, которые уехали за границу и оскорбляют Россию, возможна путем доработки статьи Уголовного кодекса РФ об экстремизме, считает адвокат Дмитрий Аграновский. В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества уехавших россиян

"На мой взгляд, можно изменить статью 282 УК РФ (экстремизм), подумать о введении статей за саботаж и вредительство. Можно изучить советские нормы и взять оттуда полезное", — заявил он РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил добавить в УК РФ пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов". По его словам, в последнее время "некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц" и при этом они "безбедно живут" за счет государства, сдавая недвижимость в аренду.

Аграновский считает, что Володин имел ввиду не просто уехавших россиян, ведь люди часто уезжают, возвращаются, работают за границей, а именно о тех, кто занимается "враждебной деятельностью и позволяет себе скандальные заявления".

"Наше законодательство нуждается в модернизации исходя из требований военного конфликта. Сейчас у нас законодательство абсолютно мирного времени, где все друг другу друзья. Такого нет нигде в мире, чтобы государства позволяли враждебно настроенным людям получать на своей территории доход, который можно использовать против страны", — пояснил адвокат.