МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Специальная военная операция на Украине внесла свою специфику в порядок подачи деклараций депутатами и сенаторами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле прокомментировали призыв не запрещать возвращение IT-специалистов

"Давайте дождемся все-таки, когда этот законопроект выйдет в окончательном виде. Разумеется, условия специальной военной операции вносят свою специфику, но главным, наверное, является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников. Это обязательное условие, и это уже наработанная система. Антикоррупционный орган продолжает свою работу, продолжает проверять данные, которые подают, в том числе и чиновники", — сказал он, отвечая на вопрос подпишет ли такой законопроект президент России Владимир Путин.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что закон о новом порядке публикации деклараций будет рассмотрен не ранее 1 февраля. Законопроект предусматривает разрешение не публиковать в сети личные декларации депутатов и сенаторов, а лишь обобщенную информацию — сколько деклараций подано. Норма может заработать с марта 2023 года.