МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания во вторник приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает возможность публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. Песков прокомментировал законопроект о новом порядке публикации деклараций

Поправки предполагают, что в сети не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной по доходам и расходам информации, а только обобщенная, статистическая, информация о представлении депутатами соответствующих сведений.

Законопроект также содержит возможность непредоставления деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, а также об основании прекращения полномочий депутатов за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа субъекта.

При этом в тексте документа уточняется, что если региональный или муниципальный депутат отсутствует без уважительных причин на заседаниях законодательного органа в течение шести месяцев подряд, это может стать основанием прекращения его полномочий.