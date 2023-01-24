В ГД объяснили исчезновение из базы поправок к правилам пересечения границы
Депутат Асламазов: поправки о проезде через границу убрали из базы для работы с документом
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Поправки, вносящие изменения в порядок проезда через границу автотранспорта убрали из базы Госдумы для работы с законопроектом, рассказал РИА Новости руководитель аппарата комитета Госдумы по транспорту Ираклий Асламазов.
"Законопроект о резервировании даты пересечения границы на машине находится в работе, в связи с этим текст поправок к нему убрали из базы данных", — пояснил он и отметил, что файлы в базе могут появляться там или удаляться оттуда в зависимости от стадии работы над законопроектом.
Подготовленные главой комитета по транспорту ГД Евгением Москвичевым ("Единая Россия") поправки, которые предусматривают обязанность заранее резервировать время проезда автомобилей через границу появились в думской базе данных и исчезли оттуда утром 24 января.
https://1prime.ru/legal/20230124/839569405.html
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