МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Поправки, вносящие изменения в порядок проезда через границу автотранспорта убрали из базы Госдумы для работы с законопроектом, рассказал РИА Новости руководитель аппарата комитета Госдумы по транспорту Ираклий Асламазов. В Госдуме разъяснили законопроект об изменении правил проезда через границу

"Законопроект о резервировании даты пересечения границы на машине находится в работе, в связи с этим текст поправок к нему убрали из базы данных", — пояснил он и отметил, что файлы в базе могут появляться там или удаляться оттуда в зависимости от стадии работы над законопроектом.

Подготовленные главой комитета по транспорту ГД Евгением Москвичевым ("Единая Россия") поправки, которые предусматривают обязанность заранее резервировать время проезда автомобилей через границу появились в думской базе данных и исчезли оттуда утром 24 января.