МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по культуре поддержал к первому чтению законопроект, который предусматривает прямой запрет на ведение аудио- или видеозаписи в кинотеатрах. Госдума рассмотрит проект о публикации обезличенных деклараций депутатов

В пояснительной записке сказано, что поправки предполагают дополнение федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" положениями, вводящими прямой запрет на "осуществление в кинозале кинотеатра аудио- и (или) видеозаписи демонстрируемых фильмов или их фрагментов", за нарушение которого демонстатор фильма вправе отказать посетителю в предоставлении услуг.

Кроме того, законопроект закрепляет на законодательном уровне понятие "кинотеатр".

В документе также отмечается, что демонстратор фильма обязан информировать посетителей кинотеатра об их действиях при возникновении чрезвычайной ситуации и организовать эвакуацию посетителей кинотеатра при возникновении ЧС.

Более того, предлагается возложить на производителя, прокатчика или иного правообладателя национального фильма обязанность предоставлять субтитры и тифлокомментарий к национальным фильмам, для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху или по зрению, одновременно с предоставлением кинотеатру копии фильма. В Госдуме разъяснили законопроект об изменении правил проезда через границу

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко при этом предложила коллегам подумать нет тем, что именно требуется ввести под действие запрета на фото-видно фиксацию, по ее словам не понятно, что сейчас инкриминируется: "Мы будем отбирать у детей фотоаппараты? Мы запретим фотографировать детей как они смотрят фильм?". Она отметила, что более корректно будет прописать в проекте что запрещается "попытка кражи предмета авторских прав".

При этом глава комитета Елена Ямпольская отметила необходимость обсуждения подготовки корреспондирующих норм в КоАП, чтобы за правонарушения была соответствующая ответственность. В решении комитета было принято решение оставить данную рекомендацию и обсудить предложения с экспертным сообществом.

Комитет предлагает рассмотреть законопроект в первом чтении 8 февраля.

Документ был внесен в Госдуму 10 ноября 2022 года.