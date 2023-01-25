Комитет Госдумы по культуре поддержал проект о запрете аудио- и видеозаписи в кинотеатре
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по культуре поддержал к первому чтению законопроект, который предусматривает прямой запрет на ведение аудио- или видеозаписи в кинотеатрах.
В пояснительной записке сказано, что поправки предполагают дополнение федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" положениями, вводящими прямой запрет на "осуществление в кинозале кинотеатра аудио- и (или) видеозаписи демонстрируемых фильмов или их фрагментов", за нарушение которого демонстатор фильма вправе отказать посетителю в предоставлении услуг.
Кроме того, законопроект закрепляет на законодательном уровне понятие "кинотеатр".
В документе также отмечается, что демонстратор фильма обязан информировать посетителей кинотеатра об их действиях при возникновении чрезвычайной ситуации и организовать эвакуацию посетителей кинотеатра при возникновении ЧС.
Более того, предлагается возложить на производителя, прокатчика или иного правообладателя национального фильма обязанность предоставлять субтитры и тифлокомментарий к национальным фильмам, для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху или по зрению, одновременно с предоставлением кинотеатру копии фильма.
Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко при этом предложила коллегам подумать нет тем, что именно требуется ввести под действие запрета на фото-видно фиксацию, по ее словам не понятно, что сейчас инкриминируется: "Мы будем отбирать у детей фотоаппараты? Мы запретим фотографировать детей как они смотрят фильм?". Она отметила, что более корректно будет прописать в проекте что запрещается "попытка кражи предмета авторских прав".
При этом глава комитета Елена Ямпольская отметила необходимость обсуждения подготовки корреспондирующих норм в КоАП, чтобы за правонарушения была соответствующая ответственность. В решении комитета было принято решение оставить данную рекомендацию и обсудить предложения с экспертным сообществом.
Комитет предлагает рассмотреть законопроект в первом чтении 8 февраля.
Документ был внесен в Госдуму 10 ноября 2022 года.
https://1prime.ru/legal/20230125/839579881.html