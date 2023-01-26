МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Минцифры занимается разработкой функционала, позволяющего пользователям удалять свои персональные данные через "Госуслуги" с сервисов, на которые они были предоставлены ими ранее, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").

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"Что касается "Госуслуг" и управления своими данными, такой функционал на данный момент разрабатывается, и скоро он будет уже работать. Это тоже очень удобная опция, потому что мы не всегда помним, кому и когда мы отдавали свои данные", — отметил он в видеоинтервью, говоря о возможности удаления своей биометрии.

По словам Горелкина, разработкой функционала сейчас занимается Минцифры.

Госдума в декабре приняла закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи. Согласно закону, отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме через отделения МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через "Госуслуги".