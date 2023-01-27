ПАРИЖ, 27 янв — ПРАЙМ. Решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине может остаться в силе, считает генеральный прокурор Нидерландов. Об этом сказано в его консультативном заключении. Нидерланды считают, что лимит цен на газ небезопасен для газоснабжения

"В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что коллекция ("скифского золота") должна быть передана Украине. Это решение может остаться в силе", — гласит опубликованный в пятницу текст документа.

"Вынесение решения Верховного суда (Нидерландов) предварительно назначено на 15 сентября 2023 года", — сказано в постановлении по делу о коллекции.

После того как суд постановил, что коллекция должна быть передана Украине, музеи Крыма в январе 2022 года направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.

В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.