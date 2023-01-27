Генпрокурор Нидерландов считает, что "скифское золото" может быть передано Украине
ПАРИЖ, 27 янв — ПРАЙМ. Решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине может остаться в силе, считает генеральный прокурор Нидерландов. Об этом сказано в его консультативном заключении.
"В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что коллекция ("скифского золота") должна быть передана Украине. Это решение может остаться в силе", — гласит опубликованный в пятницу текст документа.
"Вынесение решения Верховного суда (Нидерландов) предварительно назначено на 15 сентября 2023 года", — сказано в постановлении по делу о коллекции.
После того как суд постановил, что коллекция должна быть передана Украине, музеи Крыма в январе 2022 года направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
https://1prime.ru/legal/20230127/839611211.html