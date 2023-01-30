МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В феврале 2023 года россиян ожидают короткая рабочая неделя и длинные выходные, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда. Юрист рассказала, как сделать 31 декабря выходным для работников

"В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, рабочая неделя будет короткой и продлится всего три дня: с 20 по 22 февраля. Поскольку последний рабочий день недели, 22 февраля, является предпраздничным, то его продолжительность сокращается на 1 час", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что рост числа выходных дней в феврале, с 23 по 26 число, связан с переносом выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля.

Ведомство также обратило внимание, что при шестидневной рабочей неделе, суббота, 25 февраля, будет рабочим днем.