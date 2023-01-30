Роструд напомнил о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале
Роструд: короткая рабочая неделя и длинные выходные ждут людей в конце февраля
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В феврале 2023 года россиян ожидают короткая рабочая неделя и длинные выходные, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.
"В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, рабочая неделя будет короткой и продлится всего три дня: с 20 по 22 февраля. Поскольку последний рабочий день недели, 22 февраля, является предпраздничным, то его продолжительность сокращается на 1 час", — сказано в сообщении.
Также отмечается, что рост числа выходных дней в феврале, с 23 по 26 число, связан с переносом выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля.
Ведомство также обратило внимание, что при шестидневной рабочей неделе, суббота, 25 февраля, будет рабочим днем.
https://1prime.ru/legal/20230130/839622255.html
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