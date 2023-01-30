МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Работодатель не вправе штрафовать свой персонал, при этом ему доступны такие меры воздействия, как: замечание, выговор и увольнение, сказано в Telegram-канале Роструда. Роструд напомнил о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале

"Нет, не может. Работодатель может применить к работнику только один из трех видов дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ)", — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что есть отдельные категории работников, к которым в силу закона применимы иные виды дисциплинарных взысканий: строгий выговор, предупреждение, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в классном чине и другие. Это относится к сотрудникам следственного комитета, прокуратуры, госслужащим и ряду других.

Отмечается, что до наложения дисциплинарного взыскания работодатель должен потребовать у работника письменное объяснение. Если оно не будет предоставлено в течение двух рабочих дней, составляется акт. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня издания, не считая время отсутствия сотрудника на работе.

"Если работодатель применяет не предусмотренные законодательством меры ответственности (например, штрафы), то за защитой своих прав Вы можете обратиться в государственную инспекцию труда и суд", — добавили в ведомстве.