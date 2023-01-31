МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Профильный конституционный комитет Совета Федерации рекомендовал палате одобрить закон о публикации деклараций о доходах и расходах депутатов и сенаторов в обобщенном виде, без персональных данных, с 1 марта 2023 года.

Этот документ будет рассматриваться на пленарном заседании Совфеда в среду.

Закон предусматривает, что в сеть не будут выходить персональные данные парламентариев в отчетной информации по доходам и расходам, а только обобщенная, статистическая информация о предоставлении депутатами этих сведений.

Член конституционного комитета СФ Александр Башкин ранее сообщил РИА Новости, что парламентарии по-прежнему будут направлять декларации в компетентные органы, просто документы не будут размещаться публично с персональными данными народных избранников. По мнению законодателя, эта мера временная, многие законодатели находятся под санкциями и нужно, чтобы данные политиков "не попали к врагу".

Документ также предусматривает поправки о непредоставлении деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, а также об основании прекращения полномочий депутатов за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона. Уточняется, что если региональный или муниципальный депутат отсутствует без уважительных причин на заседаниях заксобрания шесть месяцев подряд, это может стать основанием для прекращения его полномочий.