С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России уточнил порядок использования патентной системы налогообложения (ПСН) к индивидуальным предпринимателям (ИП), которые занимаются ремонтов построек, сообщила пресс-служба суда. Правительство продлило разрешения для бизнеса в отдельных сферах

"Тридцать первого января… Конституционный суд РФ уточнил применение патентной системы налогообложения при деятельности по ремонту построек", — сказано в сообщении.

СУТЬ СПОРА

Суд рассмотрел дело о проверке конституционности подпункта 12 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса РФ после жалобы ИП из Чувашии Михаила Петрова.

По данным пресс-служба КС, Петров с июня 2015 года использовал упрощенную систему налогообложения (УСН), а в определенные периоды работы на территории Московской области — ПСН. По результатам проверки налоговые инспекторы решили, что некоторые виды работ ИП не подпадали под полученные им патенты на "ремонт жилья и других построек", а относились к строительным работам и проводились на объектах, не связанных с проживанием людей.

Петрову доначислили налог по УСН (более 2 миллионов рублей), пени (более 300 тысяч рублей) и штраф (105 тысяч рублей). Оспорить это решение в судах заявителю не удалось. В Минэнерго объяснили рост сетевых тарифов для бизнеса

ТОЧКА ЗРЕНИЯ СУДА

КС указал, что ПСН используется в отношении видов предпринимательской деятельности, перечень которых вводится законами субъектов РФ. При этом отдельные виды такой деятельности указаны во втором пункте статьи 346.43 Налогового кодекса, который неоднократно претерпевал изменения.

Как следует из анализа Градостроительного кодекса и других нормативных актов, термины "строительство" и "ремонт" подразумевают разные работы. Так, ремонтом считается не создание нового объекта капстроительства, а замена или восстановление конструкций и их элементов по заказам потребителей. А патентная система налогообложения применяется только в тех случаях, когда предприниматель ремонтирует жилые постройки.

"Оспариваемая норма, позволяющая налогоплательщику, получившему патент на осуществление деятельности по ремонту жилья и других построек, применять патентную систему налогообложения с учетом конкретного содержания осуществляемой деятельности и характеристик объектов, на которые она направлена, — соответствует Конституции РФ", — приводится в релизе Конституционного суда его позиция.