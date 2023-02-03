МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Россиянина могут лишить жилья на законных основаниях только в трех случаях, сообщил в беседе с радио Sputnik кандидат юридических наук Андрей Некрасов. Хуснуллин разъяснил порядок расчета выплат за утрату жилья при ЧС

Он подчеркнул, что по российским законам, лишить человека имущества можно только по решению суда, причем изъятие единственного жилья не допускается.

По словам Некрасова, в большинстве случаев у россиян изымают квартиры из-за долгов.

"Банк может реализовать ипотечную квартиру, если человек не выплачивает деньги по кредиту. Вообще, в рамках исполнительного производства, когда человек кому-то должен денег, могут реализовывать квартиры", — сообщил юрист.

Другая ситуация — конфискация недвижимости у гражданина, виновного в преступлении, в частности, у коррупционера, отметил Некрасов.

Также имущество может быть конфисковано в том случае, если оно добыто добытого преступным путем. "Это касается и случаев коррупции", — пояснил Некрасов.

В то же время гражданина, по словам юриста, могут обязать переехать из одного жилья в другое, если этот гражданин систематически нарушает права соседей, но с такой ситуацией суды сталкиваются весьма редко.