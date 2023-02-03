Юрист объяснил, в каких случаях у россиянина могут изъять жилье
Юрист Некрасов: россиянина могут лишить жилья за долги, за нарушение прав соседей и по решению суда
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Россиянина могут лишить жилья на законных основаниях только в трех случаях, сообщил в беседе с радио Sputnik кандидат юридических наук Андрей Некрасов.
Он подчеркнул, что по российским законам, лишить человека имущества можно только по решению суда, причем изъятие единственного жилья не допускается.
По словам Некрасова, в большинстве случаев у россиян изымают квартиры из-за долгов.
"Банк может реализовать ипотечную квартиру, если человек не выплачивает деньги по кредиту. Вообще, в рамках исполнительного производства, когда человек кому-то должен денег, могут реализовывать квартиры", — сообщил юрист.
Другая ситуация — конфискация недвижимости у гражданина, виновного в преступлении, в частности, у коррупционера, отметил Некрасов.
Также имущество может быть конфисковано в том случае, если оно добыто добытого преступным путем. "Это касается и случаев коррупции", — пояснил Некрасов.
В то же время гражданина, по словам юриста, могут обязать переехать из одного жилья в другое, если этот гражданин систематически нарушает права соседей, но с такой ситуацией суды сталкиваются весьма редко.
https://1prime.ru/legal/20230203/839676891.html
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