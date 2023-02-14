МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания во вторник приняла во втором и третьем чтениях базовый закон о мерах соцподдержки для отдельных категорий граждан в новых регионах, а также о прожиточном минимуме в данных субъектах. Госдума приняла закон о пенсионном обеспечении в новых регионах

"Законопроектом устанавливаются особенности предоставления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан. В целях перехода к системе социальной защиты Российской Федерации, предусматривающей предоставление отдельных мер социальной поддержки в денежной форме, законопроектом установлено право льготных категорий граждан на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор социальных услуг с 1 марта 2023 года", — сказано в пояснительных материалах.

Так, закон предусматривает сохранение объема мер соцподдержки лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и реабилитированным лицам.

Ветераны и участники Великой Отечественной войны будут получать выплаты средств бюджета, а военнослужащие, некоторые категории граждан, отнесенные к участкам боевых действий законом Украины, будут получать меры поддержки, установленные региональным законодательством.

Процедура признание инвалидом будет производиться согласно российскому законодательству с 1 марта 2023 года.

"В целях сохранения мер социальной защиты, установленных законодательством Украины для граждан, пострадавших от радиационного воздействия, проживавших на момент определения статуса Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, законопроектом предлагается распространить на них меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации для аналогичных категорий граждан", — сказано в документе.

Как ранее пояснили в Минтруде, размер прожиточного минимума на душу населения в 2023 году в Донецкой и Луганской народных республиках составит 11 213 рублей, а в Херсонской и Запорожской областях — 11 644 рубля.