МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. При обозначении враждебных к России Telegram-каналов целесообразнее идти по пути рекомендуемых каналов, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной информацией

"Конечно, есть вероятность, что Telegram пойдет навстречу (в вопросе маркировки каналов — ред.). Но я бы дал на это 5% из 100%. Если есть какие-то проблемы, государство может пригласить представителей Telegram, представителей общественности и подумать над тем, как решить сложившуюся проблему", — сказал он.

Зыков полагает, что лучше идти по пути рекомендуемых каналов. "Сделать реестр с теми медиа, которые подают информацию в нужном контексте, в соответствии с требованиями российского законодательства. Только по такому пути надо двигаться", — пояснил эксперт.

Ранее в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность маркировки "единым значком" телеграмм-каналов с враждебной к России информацией. Она добавила, что, например, телеграм-каналы с Украины ставят свой флажок, "а многие камуфлируют".