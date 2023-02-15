Назван способ обозначения враждебных к России Telegram-каналов
Эксперт Зыков: обозначать враждебные к России Telegram-каналы лучше путем рекомендаций
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. При обозначении враждебных к России Telegram-каналов целесообразнее идти по пути рекомендуемых каналов, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
"Конечно, есть вероятность, что Telegram пойдет навстречу (в вопросе маркировки каналов — ред.). Но я бы дал на это 5% из 100%. Если есть какие-то проблемы, государство может пригласить представителей Telegram, представителей общественности и подумать над тем, как решить сложившуюся проблему", — сказал он.
Зыков полагает, что лучше идти по пути рекомендуемых каналов. "Сделать реестр с теми медиа, которые подают информацию в нужном контексте, в соответствии с требованиями российского законодательства. Только по такому пути надо двигаться", — пояснил эксперт.
Ранее в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность маркировки "единым значком" телеграмм-каналов с враждебной к России информацией. Она добавила, что, например, телеграм-каналы с Украины ставят свой флажок, "а многие камуфлируют".
https://1prime.ru/legal/20230215/839812724.html
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