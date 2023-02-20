МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Депутаты от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о выходном с сохранением зарплаты при прохождении диспансеризации, а также закреплении в Трудовом кодексе РФ возможности ежегодного прохождения диспансеризации независимо от возраста, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты выяснили, на сколько килограммов икры "похудела" зарплата россиян

Согласно пояснительным документам к законопроекту, его принятие позволит ввести в отношении работников гарантии по освобождению от работы на один рабочий день раз в год для целей прохождения диспансеризации с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка, указывается в пояснительных материалах к законопроекту.

Также появится возможность гарантировать прохождение ежегодной диспансеризации независимо от возраста работника с 18 лет.

"Сейчас на диспансеризацию раз в три года имеют право лица от 18 до 39 лет. После 40 лет и для отдельных категорий граждан положена ежегодная диспансеризация. Чтобы людям было удобнее, нужно всем дать право проходить обследование раз в год", — пояснил один из авторов законопроекта, депутат Владислав Даванков.