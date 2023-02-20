Назван новый способ получения данных землеустройства
Росреестр: получить данные землеустройства теперь можно на портале госуслуг
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Подать заявление о предоставлении материалов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ), теперь можно на едином портале госуслуг, сообщила пресс-служба Росреестра.
"Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления могут получить необходимые документы из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в удобном цифровом формате, не выходя из дома или офиса", — говорится в сообщении ведомства.
Как указывается в нем, все материалы ГФДЗ и их копии предоставляются бесплатно. Срок оказания услуги — до трех рабочих дней.
С помощью портала госуслуг можно получить землеустроительную документацию, включающую в себя в том числе материалы почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, оценки качества земель, инвентаризации земель, проекты территориального землеустройства, материалы межевания объектов землеустройства, землеустроительные дела по межеванию земельных участков и другие сведения.
Ранее услуга предоставления материалов землеустройства оказывалась только при личном обращении в территориальные органы Росреестра или по почте.
https://1prime.ru/legal/20230220/839860128.html
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