МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Подать заявление о предоставлении материалов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ), теперь можно на едином портале госуслуг, сообщила пресс-служба Росреестра. Сенаторы предложили продлить право аренды на землю в госсобственности

"Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления могут получить необходимые документы из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в удобном цифровом формате, не выходя из дома или офиса", — говорится в сообщении ведомства.

Как указывается в нем, все материалы ГФДЗ и их копии предоставляются бесплатно. Срок оказания услуги — до трех рабочих дней.

С помощью портала госуслуг можно получить землеустроительную документацию, включающую в себя в том числе материалы почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, оценки качества земель, инвентаризации земель, проекты территориального землеустройства, материалы межевания объектов землеустройства, землеустроительные дела по межеванию земельных участков и другие сведения.

Ранее услуга предоставления материалов землеустройства оказывалась только при личном обращении в территориальные органы Росреестра или по почте.