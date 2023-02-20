МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает введение режима тишины с 22 часов до 7 часов местного времени, документ находится в базе данных нижней палаты парламента. Россиян предупредили о новых мошеннических тактиках перед посланием Путина

"Законопроектом предлагается установить период времени (тишины) с 22 часов до 7 часов местного времени. Дополнительно законопроектом предусмотрено, что проведение строительных и ремонтных работ возможно в период времени с 9 часов до 19 часов местного времени в будние дни с обязательным перерывом в период с 14 часов до 16 часов местного времени", — сказано в пояснительной записке к документу.

Законопроект также регулирует случаи, когда его нормы не применяются. К ним относятся:

борьба с правонарушениями, предотвращение и ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан;

проведение массовых мероприятий в нерабочие праздничные дни, которые установлены законодательством, а также с проведением общественных мероприятий в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также с проведением физкультурных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий; В Госдуму внесли законопроект о выходном при прохождении диспансеризации

отправление религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий;

празднование Нового года с 22 часов местного времени 31 декабря до 4 часов местного времени 1 января.

Законопроект содержит закрытый перечень объектов, на которых обеспечивается соблюдение тишины и покоя граждан. Предлагается включить в их число все жилые объекты, объекты социальной инфраструктуры и прилегающую территорию к таким объектам, отмечается в сопроводительных материалах.

Кроме того, в документе сказано, что согласно результатам анализа соответствующих законов субъектов РФ сформирован полный закрытый перечень действий, которые нарушают тишину и покой граждан.