МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Сотрудники ГИБДД будут останавливать нарушителей на электросамокатах после вступления в силу изменений в ПДД, но не гоняться за ними по тротуарам, заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. Водителей электросамокатов предупредили об изменениях с 1 марта

Правительство в октябре 2022 года утвердило изменения в Правила дорожного движения, выделяющие электросамокаты, гироскутеры и моноколеса в категорию СИМ, а также ограничивающие с 1 марта текущего года максимальную скорость до 25 километров в час и массу до 35 килограммов.

По словам Митрошина, ситуация для пользователей средствами индивидуальной мобильности концептуально не изменится.

"Да нет, не будет, конечно, полиция гоняться за ними по паркам, по тротуарам, догонять, измерять их скорость. Не ставится такой цели в конце концов", – подчеркнул он на пресс-конференции.

Митрошин уточнил, что сотрудники Госавтинспекции и участковые вмешаются и смогут привлечь к ответственности владельца электросамоката при непосредственной угрозе безопасности дорожного движения.

Ответственность пользователей СИМ наступает по статьям 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) и 12.30 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).