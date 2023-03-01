МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Нововведения в ПДД для электросамокатов послужат ориентиром для добросовестных пользователей, при этом не стоит рассчитывать, что после вступления их в силу наступит "иная реальность", сообщил РИА Новости депутат Московской городской думы Александр Семенников. В российских ПДД появилось табло на автобусах "Внимание, пассажир!"

Правительство утвердило в октябре 2022 года изменения в ПДД в части езды на электросамокатах и гироскутерах. Так, с 1 марта 2023 года появился новый термин — "средство индивидуальной мобильности", который включает в себя электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса и другие подобные устройства. Максимальная скорость для такого вида транспорта — до 25 километров в час, а его масса не должна превышать 35 килограммов.

"Это важно — ликвидируется правовая неопределённость, когда передвижение на СИМах считалось то ли пешей ходьбой, то ли ездой на мопедах. Теперь все понятно: это транспортные средства, их скорость ограничена 25 километрами в час. Указано, кто именно и где может на них ездить. Но не стоит рассчитывать, что с 1 марта наступит иная реальность. Принятые изменения — это, скорее, ориентир для добросовестных пользователей, указание, какое поведение на дорогах и тротуарах общество считает приемлемым и безопасным", — сообщил Семенников.

Он добавил, что пока в КоАП РФ не внесены изменения, предусматривающие ответственность для владельцев электросамокатов, сейчас они относятся к "другим лицам, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения". При этом, владельцы электросамокатов с двигателем мощнее 0,25 кВт по-прежнему считаются водителями мопедов.