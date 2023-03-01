МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Российская страховая компания должна вернуть страхователю, ставшему участником специальной военной операции, часть премии ОСАГО при досрочном расторжении им полиса, говорится в письме Банка России страховым организациям. Госдума одобрила освобождение от пеней за ЖКХ мобилизованных на время СВО

"Указанием № 6323-У внесены изменения в правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств… в части закрепления в пункте 1.14 правил ОСАГО дополнительных случаев досрочного прекращения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств…, при которых страховщик в соответствии с пунктом 1.16 Правил ОСАГО возвращает страхователю часть страховой премии", — говорится в письме.

Там же поясняется, что страхователь вправе досрочно прекратить действие договора ОСАГО в случаях его призыва на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, прохождения им военной службы по контракту или нахождения в войсках национальной гвардии РФ, в воинских формированиях и органах, указанных в федеральном законе "Об обороне", при условии участия в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Также к таким случаям относится пребывание страхователя в добровольческом формировании при заключении контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

Как поясняет ЦБ, в соответствии с правилами ОСАГО обязанность страховщика по возврату части страховой премии в случаях досрочного прекращения договора ОСАГО возникает после получения им заявления страхователя и документального подтверждения факта, ставшего основанием для прекращения такого договора.

В письме зампредседателя Банка России Филиппа Габунии указывается, что досрочное прекращение договора ОСАГО на основании указанных случаев является основанием для возврата страхователю части страховой премии со дня вступления в силу указания № 6323-У независимо от даты заключения прекращаемого договора.