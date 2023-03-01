МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Троих владельцев и администраторов Telegram-каналов "Проект Сканер" и "Riddle" ожидает судебное разбирательство за вымогательство у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко и телеведущей Тины Канделаки, сказано в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ. Суд обязал Siemens исполнить договор на поставку "Сапсанов"

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко. Они обвиняются по пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство)… ‍Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Хамовнический районный суд Москвы", — сказано в сообщении.

Согласно версии следствия, указанные обвиняемые лица, будучи владельцами и администраторами этих Telegram-каналов, объединились для вымогательства денег у публичных личностей "под угрозой распространения в интернете порочащих сведений".

Для этого в Telegram-каналах были опубликованы статьи о Бровко и его супруге Канделаки, "негативно освещающие их работу и личную жизнь". После этого у Бровко через его помощника потребовали 470 тысяч рублей за удаление этой информации, угрожая новыми публикациями, полагает следствие.