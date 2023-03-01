МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Минцифры РФ прорабатывает вопрос о верхней и нижней границах оборотного штрафа за утечку персональных данных, рассказала заместитель директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Айсалу Бадягина. Kaspersky назвал лидеров по объему утечек информации

"В настоящее время прорабатывается вопрос о введении верхней и нижней границ при назначении оборотных штрафов… Предвидя вопрос о размере штрафа, сразу отмечу, что конкретные размеры сейчас находятся в процессе обсуждения", — сказала Бадягина в ходе вебинара Роскомнадзора, посвященного теме персональных данных.

"Мы стремимся найти взвешенное решение, которое с одной стороны обеспечит максимальную безопасность наших граждан… и с другой будет побуждать операторов соблюдать требования при обработке", — отметила Бадягина.

В середине января президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных. Срок исполнения – 1 июля 2023 года; ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин. Тогда в Минцифры отмечали, что законопроект об оборотных штрафах находится в проработке, рассматриваются все поступившие предложения.

Минцифры в конце прошлого года предлагал при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей. Также предлагалось предлагает ввести норму, по которой одним из ключевых факторов, смягчающих оборотный штраф для компании, допустившей утечку персональных данных, являлась бы досудебная компенсация ущерба минимум двум третям пострадавших граждан.