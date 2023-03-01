МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В случае, когда въезд на перекресток с круговым движением обозначен знаком главной дороги, то приоритет имеет тот, кто въезжает на круг, уступать никому не нужно, разъяснил РИА Новости автоэксперт Дмитрий Славнов, комментируя изменения в ПДД.

Он отметил, что история "кругового вопроса" берет начало еще в СССР. В то время круговое движение было второстепенное, то есть приоритет был у тех, кто въезжает на круг. По мнению Славнова, все это привело к тому, что такие перекрестки встали в пробку. Именно поэтому в 2010 году были приняты изменения, когда круговое движение сделали априори главной дорогой. Тем не менее, "прогресс не стоит на месте, все меняется".

"Мы с вами привыкли ездить по Москве, где у нас круг — главный. Все, кто въезжают на круг, все уступают тем, кто уже на круге, и въезжают. Но есть другие дороги, когда, например, главная дорога идет по прямой, врезается в круг, из нее выходит — там стоит знак главной дороги. Поэтому здесь мы не уступаем тем людям, которые едут по кругу, мы едем сразу на круг, выезжаем с него дальше — вот это самое главное, какое изменение", — сказал Славнов.

Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал РИА Новости, что приоритет на круговом движении будет установлен в зависимости от знаков.

"У нас несколько лет назад приняли этот приоритет по кругу. При этом была пометка, что этот приоритет по кругу работает, когда нет каких-то других правил. Это привело к тому, что люди стали путаться. Собственно говоря, сейчас приводят в соответствие: если у тебя нет никаких знаков, то приоритет остается на круге, а если знаки есть, то, соответственно, по знакам", — отметил Солдунов.