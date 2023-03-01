МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Россияне вправе и дальше использовать мессенджеры из списка Роскомнадзора, которые он запретил применять некоторым компаниям для обмена информацией, содержащей финансовые и персональные данные, пояснил депутат Госдумы Антон Горелкин. Названы мессенджеры, попавшие под новые нормы закона о защите информации

"Роскомнадзор опубликовал список иностранных мессенджеров, которые нельзя будет использовать для обмена информацией, содержащей финансовые и персональные данные граждан. В списке есть популярные Telegram и WhatsApp… Российским гражданам все эти мессенджеры никто не запрещает, ими можно по-прежнему пользоваться на свой страх и риск", — сообщил он в своем Telegram-канале.

Он отметил, ограничения вводятся только для государственных и финансовых организаций, лишь в рамках исполнения служебных задач.

По словам Горелкина, в списке в частности присутствуют Viber, Snapchat, Discord, швейцарская Threema и китайский WeChat.

"Зато обычный Skype в списке отсутствует 1 как и мессенджер Signal", — добавил он.

Кроме того, депутат предположил, что Роскомнадзор дополнит список еще несколькими пунктами.

"Например, Facebook Messenger* или iMessage. Поэтому российским компаниям, которые по-прежнему хотят пользоваться мессенджерами для работы, я бы посоветовал ориентироваться на российские разработки… Так что вот вам моя личная подборка: Яндекс.Мессенджер, VK Мессенджер, TenChat и добрый старый ICQ", — заключил он.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская