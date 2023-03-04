МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Работодатель имеет полное право расторгнуть договор с сотрудником, находящимся на испытательном сроке, предупредив его об этом не позднее чем за 3 дня с указанием причин увольнения, рассказал РИА Новости директор юридической практики SuperJob Александр Южалин. Исследование показало, как часто работников отправляют в командировки

"Если работодатель придет к выводу, что работник не справился с испытанием, он имеет право до истечения испытательного срока расторгнуть с ним трудовой договор", — сказал он.

"Однако предупредить об этом такого сотрудника следует в письменной форме и не позднее чем за 3 дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание", — объяснил эксперт.

Сам работник, по его словам, также имеет право уволиться на испытательном сроке, если поймет, что работа, на которую он устроился, ему не подходит.

"При этом он также обязан будет предупредить об этом работодателя за 3 дня до увольнения (общий срок для остальных работников составляет 14 дней)", — заключил Южалин. Эксперт напомнил, что для этого работник должен будет подать соответствующее заявление в письменной форме.