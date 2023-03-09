ТБИЛИСИ, 9 мар — ПРАЙМ. Вызвавший волну протестов в Тбилиси законопроект об иностранных агентах отозвали из парламента Грузии, сказано в совместном заявлении политсовета правящей партии "Грузинская мечта", входящей в парламентское большинство, и партии "Сила народа". Премьер Грузии назвал страну одной из лучших для бизнес-деятельности

В партиях считают, что следует позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии страны, а также о ее продвижении по пути европейской интеграции, и поэтому нужно тратить энергию каждого гражданина не на противостояние, а на развитие государства в правильном направлении.

"Учитывая все вышеизложенное, как управленческая власть, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект", — сказано в заявлении, опубликованном грузинским Первым каналом.

По мнению парламентариев, "определенные силы" смогли представить законопроект в негативном ключе и убедить народ, что он является аналогом российского закона, а принятие документа в первом чтении было якобы равно отказу от европейского пути развития. На границе с Россией выросла пробка из желающих выехать из Грузии

Акции протеста начались перед зданием кабмина Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в тот день в первом чтении.

Ранее в парламент Грузии внесли законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.