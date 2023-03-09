СК России: уголовное дело по двум статьям завели после взрыва газа в жилом доме в Чите
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Уголовное дело по статьям о халатности и оказании услуг ненадлежащего качества завели после взрывы бытового газа в доме в Чите, заявил СУСК России по Забайкальскому краю.
Отмечается, что дело возбудили по "признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества), а также ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту хлопка бытового газа".
Ранее сообщалось, что взрыв газа в пятиэтажном доме в поселке Антипиха в Чите привел к повреждению четвертого и пятого этажей и семи пострадавшим.
https://1prime.ru/legal/20230309/840015030.html
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