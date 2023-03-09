МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов внес в нижнюю палату парламента законопроект об установлении законодательного принципа "защиты чести и достоинства педагогического работника", документ есть в распоряжении РИА Новости. Депутат Госдумы разъяснила порядок начисления двойной пенсии

"Законопроектом предлагается дополнить представленный в статье 3 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" перечень принципов, на которых основываются государственная политика и правовое регулирование в сфере образования в Российской Федерации, принципом о защите чести и достоинства педагогического работника", — сказано в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Чернышов отметил, что несмотря на важность и незаменимость профессии педагога актуализировались проблемы, требующие оперативного реагирования.

"Средствами массовой информации приводятся многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогических работников и попыток осуждения их действий со стороны представителей общества даже в тех случаях, если эти действия не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью", — сказано в пояснительной записке.

По словам автора законопроекта, в условиях, когда образование становится более доступным, а образовательные программы реализуются с активным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, увеличивается риск посягательств на честь и достоинство педагогов.