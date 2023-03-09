МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Депутаты-единороссы Наталья Костенко, Иван Демченко и Андрей Дорошенко внесли в Госдуму законопроект, который позволит не обращать взыскание на единственное жилье гражданина, обремененное ипотекой, следует из базы данных нижней палаты парламента. Родители детей-инвалидов получат льготную ипотеку на вторичное жилье

Документ разработан "в целях обеспечения правовыми гарантиями сохранения единственного для гражданина-должника и членов его семьи жилья, обремененного залогом (ипотекой) при его личном банкротстве путем утверждения с залоговым кредитором мирового соглашения или плана реструктуризации ипотечного долга".

Законопроект предоставляет суду право утвердить отдельное мировое соглашение или план реструктуризации долгов гражданина, по условиям которых на единственное жилье, обремененное ипотекой (залогом), не может быть обращено взыскание. Но это будет возможно при условии оплаты таким должником долга перед залоговым кредитором согласно условиям мирового соглашения или плана реструктуризации долгов. При этом согласия других кредиторов для утверждения судом такого соглашения или плана не требуется. Соответствующие изменения вносятся в закон "О несостоятельности (банкротстве)".

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"Предоставление гражданам в процедуре банкротства возможности сохранить единственное жилье, обремененное залогом (ипотекой), путем заключения отдельного плана реструктуризации долгов гражданина или мирового соглашения с залоговым кредитором обеспечит дополнительные гарантии защиты конституционного права на жилище самого гражданина-должника и членов его семьи (в том числе находящихся на его иждивении несовершеннолетних, престарелых, инвалидов)", — следует из письма первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, приложенного к законопроекту.

Минфин и Минэкономразвития РФ также концептуально поддерживают законопроект. При этом Минфин, как и ЦБ, предлагает дополнительно проработать вопрос о возможном изменении подходов к применению последствий признания гражданина банкротом в случае заключения плана реструктуризации долгов или мирового соглашения в отношении заложенного единственного жилья. А для оценки заинтересованности ипотечных кредиторов в реализации предложенного механизма ЦБ и Минфин считают целесообразным "запросить мнение банковского сообщества".