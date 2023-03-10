МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального онлайн-сервиса Last.fm за распространение недостоверной общественно значимой информации, сообщили РИА Новости в ведомстве. Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Shutterstock

Соответствующая запись об ограничении доступа к сайту музыкального сервиса опубликована в реестре РКН для проверки блокировок страниц и ресурсов в стране.

"С января 2023 года Роскомнадзор трижды направлял в адрес американского музыкального сервиса Last.fm требование о необходимости удаления выявленных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих Вооруженные Силы Российской Федерации", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что администрация сервиса проигнорировала требования и не удалила запрещенные материалы, в связи с этим РКН ограничил доступ к сайту и мобильным приложениям Last.fm.

Last.fm, запущенный в 2002 году, представляет собой музыкальный сервис, который подбирает для пользователя новую музыку, исходя из его предпочтений.