МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российские суды могут самостоятельно применять нормы права в случаях, когда в иске эти нормы указаны неверно, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ходе XVIII Совещания председателей Верховных судов государств-членов ШОС. Верховный суд принял решение по облигационному долгу "Открытие Холдинга"

"Учитывая, что большинство граждан, обратившихся за судебной защитой, не являются профессиональными юристами, в судебной практике исключается формальный подход к вопросу о принятии исковых заявлений и жалоб к производству суда", — процитировала его слова пресс-служба суда.

Лебедев добавил, что в 2022 году российские суды удовлетворили 35% ходатайств граждан о восстановлении пропущенных процессуальных сроков.

"Кроме того, суды реализуют правовую позицию Верховного Суда РФ о том, что неправильный выбор гражданином способа защиты права или неправильная ссылка на правовые нормы не является основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвращения или оставления без движения, и суду надлежит на стадии подготовки дела к судебному разбирательству вынести на обсуждение сторон вопрос о юридической квалификации правоотношений сторон и самостоятельно определить, какие нормы права подлежат применению при разрешении спора", — заявил Лебедев. Эксперт оценил шансы Orlen выиграть суд против "Татнефти" и "Транснефти"

С целью доступности правосудия суды также освобождают россиян от уплаты госпошлины или дают рассрочку. По отдельным категориям дел граждане освобождены от уплаты государственной пошлины в силу закона, в том числе по делам о защите прав и законных интересов детей, трудовых прав и прав потребителей, о возмещении вреда, причиненного преступлением.

Ради повышения территориальной доступности правосудия по социально значимым категориям дел в России предусмотрена возможность предъявления исков по месту жительства истца по делам о восстановлении пенсионных, жилищных и трудовых прав, о защите прав потребителей и о взыскании алиментов, отметил Лебедев.

"Широкий доступ к правосудию обеспечивается также применением современных технологий в судопроизводстве, и в прошлом году в суды РФ в электронном виде подано более 5,5 млн. документов", — добавил Лебедев и сообщил о возможности участвовать в заседании дистанционно по видеосвязи.