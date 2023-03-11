Правительство одобрило законопроект о конфискованной жилой недвижимости
Правительство одобрило законопроект о распоряжении конфискованной жилой недвижимостью
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект о совершенствовании механизма распоряжения конфискованной жилой недвижимостью, говорится в сообщении на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.
Правительство также одобрило сохранение права военных на жилье по прежнему месту службы. Законопроект предусматривает сохранение за военными, проходящими службу по контракту за пределами России или в ее отдельных регионах, и их семьями права на служебное жилье по прежним местам службы, а также улучшение расчета денежной компенсации за наем жилья.
https://1prime.ru/legal/20230311/840035986.html
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