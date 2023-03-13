СК возбудил уголовное дело после остановки движения поездов на БКЛ
СК России возбудил уголовное дело после остановки движения поездов на БКЛ метро Москвы
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Уголовное дело завели по факту нарушения правил безопасности при строительстве, в связи с которыми движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро приостановилось. Об этом заявила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.
Ранее столичный дептранс сообщал, что движение поездов по БКЛ от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская" приостановилось в результате незаконныхр работ застройщика "Донстрой".
В результате СК возбудил дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ по забору грунта в соответствии со статьей 216 УК РФ. По данным следователей, земельные работы проводились сотрудниками "Донстроя". У компании изъяли строительную и проектную документацию, договора и другие документы, добавила Иванова.
https://1prime.ru/legal/20230313/840050383.html
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