МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Уголовное дело завели по факту нарушения правил безопасности при строительстве, в связи с которыми движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро приостановилось. Об этом заявила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова. Уголовное дело возбудили после взрыва газа в Чите

Ранее столичный дептранс сообщал, что движение поездов по БКЛ от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская" приостановилось в результате незаконныхр работ застройщика "Донстрой".

В результате СК возбудил дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ по забору грунта в соответствии со статьей 216 УК РФ. По данным следователей, земельные работы проводились сотрудниками "Донстроя". У компании изъяли строительную и проектную документацию, договора и другие документы, добавила Иванова.